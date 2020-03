Il faut «expliquer la situation aux enfants»

L'essentiel: Les déplacements étant restreints, les enfants comme les parents doivent faire preuve de patience en cette période de pandémie. Comment expliquer cette situation spéciale aux enfants?

Il est important de mettre des mots sur la situation et de ne pas la nier. Si l'enfant a déjà entendu parler du virus, que ce soit à l'école, dans des échanges avec les copains, il faut le lui expliquer dans un langage compréhensible et simple. Il ressent aussi l'angoisse des parents, ça risque de l'insécuriser si on ne lui en parle pas. Cela arrive que les enfants entendent des informations qui ne sont pas vraies, il faut les corriger. Il est nécessaire de les rassurer, d'être ouvert et honnête avec eux.

Que faut-il surtout ne pas faire?

Le «c'est pas grave» est à proscrire. Il est important d'écouter les ressentis et les émotions de l'enfant. Avoir peur est normal et naturel. La peur nous aide à nous protéger et va permettre de respecter les mesures de restriction. Que ce soit pour les enfants ou les adultes, c'est nécessaire de limiter l'exposition aux médias qui évoquent le coronavirus. C'est anxiogène, on a le droit de s'informer une ou deux fois par jour, mais pas plus.

Quelles sont vos suggestions pour que le confinement se passe au mieux?

Pendant cette période, il faudrait essayer de mettre une structure en place, une routine et avoir une visibilité pour la semaine avec les différentes activités. Jouer à des jeux avec l'enfant, pour avoir un moment privilégié est important mais il faut aussi s'accorder des pauses individuelles. Il ne faut pas rajouter de stress avec les travaux d'école, il faut les faire mais également alterner avec des moments de détente. Concernant les tâches ménagères, les enfants ont aussi un rôle à jouer, pour aider les parents.

(Propos recueillis par Marine Meunier/L'essentiel)