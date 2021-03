Une cinquième école européenne publique

Les écoles européennes ont le vent en poupe au Luxembourg. Claude Meisch, ministre de l’Éducation nationale, a présenté mardi, celle de Mersch, qui ouvrira ses portes lors de la prochaine rentrée. Il s’agira du cinquième établissement public de ce type, le premier pour la région centre, en plus des privés de Mamer et du Kirchberg. Une autre école européenne publique verra le jour l’an prochain dans la capitale. «L’école internationale est un pas important vers la diversification de l’offre scolaire, qui s’adapte à la structure et l’hétérogénéité du pays», explique le ministre.

De plus en plus d’élèves



Le Luxembourg compte déjà quatre écoles européennes publiques : Differdange/Esch, Mondorf-les-Bains, Junglinster et Clervaux. Au total, 2447 élèves y sont inscrits, un nombre qui a rapidement grandi ces dernières années au fur et à mesure de l’ouverture des établissements.

Selon lui, ces établissements «ne sont pas meilleurs en soi que les écoles classiques, mais ils sont meilleurs pour un certain nombre d’élèves, qui ont ainsi de meilleures chances de réussite». Les écoles européennes publiques «sont gratuites et ouvertes à tous», rappelle Claude Meisch. Il loue «leur capacité d’intégrer tous les élèves, quels que soient leur niveau social, leur langue, leur nationalité».

Cours de luxembourgeois obligatoires

Pour ce faire, des cours de luxembourgeois obligatoires seront dispensés aux élèves de tous les niveaux. Pour le reste, toutes les matières seront enseignées en français ou en anglais (au choix), hormis les cours de langue à choisir parmi ces deux langues, en plus de l’allemand et du portugais. L’espagnol et l’italien seront proposés «dans un avenir proche».

L’École internationale Mersch Anne Beffort, nommée en référence à la première professeure du Luxembourg au début du XXe siècle, accueillera dans un premier temps les élèves du secondaire, avant de s’étendre aux autres niveaux par la suite. Une maison relais et un internat sont également prévus. «Il s’agit d’un projet ambitieux, qui a pu se développer malgré la pandémie», se réjouit Julie-Suzanne Bausch, cheffe du groupe de pilotage chargée de la mise en place de l’école. Elle entend favoriser «la diversité et l’aspect cosmopolite, représentatif du Luxembourg».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)