Que recherchent les résidents sur Pornhub?

Pornhub vient de publier ses dernières statistiques relatives aux habitudes de recherche des internautes luxembourgeois et les résultats sont plutôt surprenants. La durée moyenne de connexion au site pornographique depuis le Grand-Duché est de neuf minutes et 54 secondes par utilisateur, soit 38 secondes de plus qu'en 2017. C'est ce qu'a annoncé la société après enquête de L'essentiel. Par ailleurs, le public féminin est également en hausse et compte 34%, contre 28% il y a deux ans.

Mais quels sont les mots-clés le plus souvent rentrés dans le moteur de recherche de Pornhub au Luxembourg, en 2019? À la troisième place, on trouve le terme «lesbian», qui gagne ainsi une place par rapport à la dernière enquête. Les MILF (mères de famille sexuellement attirantes) jouissent d'une popularité croissante, faisant un bond de la huitième à la deuxième place. Tout comme en 2017, le terme «Luxembourg» reste largement en tête. Les sollicitations qui ont le plus progressé en 2019 sont «hentai» (+34 places) et «public» (+23 places).

Kim Kardashian détrônée par Lucy Cat

On observe néanmoins un changement majeur dans le top 5 des noms les plus recherchés sur le site pornographique. Kim Kardashian, qui occupait encore récemment la première place du podium, semble désormais laisser les Luxembourgeois de marbre, au point de ne même plus figurer parmi les plus populaires. Elle a été détrônée par Lucy Cat, qui n'apparaissait encore qu'au troisième rang en 2017. La jeune Allemande, originaire de Hambourg, a ainsi relégué Mia Khalifa et Lana Rhoades aux rangs inférieurs. En quatrième position, une nouvelle protagoniste d'origine française répondant au nom de Leolulu a fait son apparition.

Une fois n'est pas coutume, le terme «anal» arrive en tête du classement des catégories les plus vues en 2019. Il est suivi de la rubrique «amateur», où se retrouvent des protagonistes semi ou non professionnels. Viennent ensuite dans l'ordre «mature» et «lesbian», les deux catégories qui occupaient encore le haut du podium il y a deux ans.

En comparaison avec le reste du monde, les vidéos en allemand sont plus recherchées (390%) que les versions françaises (237%). De même, le genre «smoking», des vidéos qui mêlent sexe et cigarettes, a énormément de succès (90%). La requête qui a cependant connu la plus forte progression au Grand-Duché l'année passé est «femdom». Ils sont 423% de plus qu'en 2017 à être friands d'actes de soumission des hommes par les femmes.

(Lucas Hochstein/L'essentiel)