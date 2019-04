Becca négocierait aussi pour le stade Fritz-​​Walter

Le FC Kaiserslautern, confronté à de graves difficultés financières, est toujours à la recherche d'un investisseur potentiel pour réunir plusieurs millions d'euros avant l'été. Sans quoi le club ne pourrait pas s'aligner en championnat, la saison prochaine. Début avril, le Rheinpfalz annonçait que l'homme d'affaires luxembourgeois Flavio Becca était parmi les favoris pour injecter de l'argent dans le club allemand et l'aider à retrouver la Bundesliga.

Ce lundi, la chaîne de télévision SWR croit savoir que Flavio Becca veut également acheter le stade Fritz-Walter où évolue le club et qui avait accueilli des matchs de la Coupe du monde 2006. La somme de 20 millions d'euros est évoquée, pour l'achat de l'enceinte et de terrains voisins. Selon SWR, les négociations entre le Luxembourgeois, la ville de Kaiserslautern et le club doivent se poursuivre mardi, au Grand-Duché.

(sw/L'essentiel/dpa)