Quels risques si je ne paie pas mes contraventions?

Combien de reçus de contravention au stationnement avez-vous dans votre portefeuille? Un, deux, cinq, dix? Davantage encore? Si vous êtes du genre procrastinateur et que vous vous dites que vous paierez plus tard, vous feriez mieux de lire ces quelques lignes... La police grand-ducale dispose en effet d'un moyen infaillible pour vous contraindre à régler la note. Sollicitées par L'essentiel, les autorités ne précisent pas à partir de combien de procès-verbaux non réglés elles décident d'immobiliser votre véhicule avec un sabot de Denver, mais «aucune tolérance spécifique n'est prévue» en la matière.

Quoi qu'il en soit, la police a régulièrement recours à ce petit outil inséré sur une roue, qui contraint son conducteur à se rendre au commissariat payer ce qu’il doit, avant de pouvoir récupérer son véhicule. Le dispositif a ainsi été utilisé 619 fois en 2019 et 797 en 2018, d’après des chiffres des ministères de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Finances.

Pas de facilités de paiement

Cette méthode peut être utilisée pour les véhicules avec plaque luxembourgeoise comme pour ceux qui disposent d'une plaque étrangère. Les frontaliers ne doivent donc pas se sentir immunisés contre ce type de procédure. Le contrevenant qui ne réside pas au Luxembourg doit régler le montant de l'avertissement taxé. Dans le cas contraire, son véhicule peut être retenu pendant 48 heures maximum, voire au-delà si le procureur d'État l'autorise. Selon la loi, les policiers sont en droit d’immobiliser un véhicule, soit en enlevant au conducteur les clés de contact, soit en utilisant un système mécanique.

Selon des sources policières, un banal contrôle de la route peut aboutir à l'immobilisation d'un véhicule, lorsque les fonctionnaires s'aperçoivent que l'automobiliste a omis de payer plusieurs contraventions. Tout véhicule immobilisé par un policier doit être mis en fourrière au plus tard dans les 72 heures qui suivent. Ce qui signifie qu'en plus de leurs PV, les contrevenants doivent s'acquitter des frais d'enlèvement et de mise en fourrière, ce qui fait grimper l'addition (comptez 190 euros pour un véhicule dont le poids est inférieur à 3,5 tonnes, 315 euros au-delà).

Les États voisins communiquent de plus en plus entre eux pour traquer les contraventions non réglées. Pour l’alcool ou la vitesse, par exemple, une directive européenne de 2015 facilite l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions. Enfin, ne comptez pas bénéficier de facilités de paiement, même si vous êtes redevable de plusieurs centaines d'euros. «La totalité des montants dus peut être réclamée sans délai (NDLR: en espèces ou par carte bancaire)», précise la police grand-ducale.

