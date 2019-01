Un automobiliste a été grièvement blessé

Un accident de la circulation s'est produit ce mardi matin, entre Beidweiler et Weidig, près de Junglinster. Vers 11h15, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule et s'est écrasé contre un arbre au bord de la route, affirme le centre d'incendie et de secours de Junglinster, dont les hommes sont intervenus sur les lieux avec leurs collègues de Fels et Biver.

Il a d'abord fallu remonter la voiture sur la route avant de pouvoir désincarcérer l'automobiliste. La N14 a été fermée à la circulation pour toute la durée des opérations de secours. L'automobiliste a été conduit à l'hôpital avec de graves blessures.

(sw/L'essentiel)