Au travail, les résidents parlent surtout français

Le multilinguisme reste plus que jamais ancré au Luxembourg. Trois résidents sur quatre travaillent en effet dans un environnement mêlant plusieurs langues. «25% doivent même savoir utiliser quatre langues ou plus», précise une étude du Statec publiée ce lundi. En général, la langue française est la plus utilisée sur le lieu de travail. Quatre travailleurs résidents sur cinq (78%) la parlent. L'anglais (51%) et le luxembourgeois (48%) viennent ensuite.

Le français domine les échanges dans quasiment tous les secteurs d'activités, hormis dans l'administration publique où le luxembourgeois est le plus présent. Le luxembourgeois est aussi la deuxième langue dans la santé, l'industrie, le commerce et l'Horesca, «secteurs dans lesquels la clientèle luxembourgeoise occupe une place importante».

L'anglais dans la finance

Le Statec relève que l'anglais devance le français dans la finance et l'assurance, et que le portugais est la deuxième langue de travail dans les activités de services administratifs et de soutien, où l'on trouve notamment le nettoyage de bâtiments. L'allemand se place en quatrième position dans le monde du travail, tout en restant assez présent (plus de 40%) dans la santé, l'administration publique, l'industrie et le commerce.

«L'environnement de travail des Luxembourgeois est plus multilingue que celui des résidents étrangers: 63% utilisent trois langues ou plus dans leur travail, contre 30% des non-Luxembourgeois», constatent les auteurs de l'étude.

Le luxembourgeois est le plus maîtrisé

À la maison, le luxembourgeois reprend le dessus. Elle reste la langue la mieux maîtrisée (42%) et la plus utilisée (53%) par les résidents, devant le français et le portugais. 88% des Luxembourgeois utilisent la langue du pays quand ils sont chez eux, tout comme 13% des résidents qui n'ont pas la nationalité luxembourgeoise.

«Sept personnes sur dix vivent dans un ménage où l'on n'utilise qu'une seule langue. Deux sur dix se servent de deux langues à la maison et une personne sur dix seulement y utilise 3 langues ou plus. Le multilinguisme est donc un phénomène moins répandu à domicile qu'au travail», complète l'institut de statistiques.

(L'essentiel/Mathieu Vacon)