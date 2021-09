Trois accidents ont fait en tout 7 blessés

Deux accidents sur l'A4 et un sur la RN2 ont fait en tout sept blessés en l'espace de trois heures, ce mercredi matin, selon le Corps grand-ducal d'incendie et secours (CGDIS). La première collision a eu lieu vers 6h35 sur l'A4, vers la capitale, à hauteur de l'aire de Pontpierre. Deux voitures se sont percutées, faisant deux blessés.

Vers 8h14, toujours sur l'A4 vers Luxembourg, à hauteur de Lankelz, une voiture a eu un accident qui a fait un blessé. Enfin, à 9h38, sur la RN2 entre Hamm et Sandweiler, deux voitures sont entrées en collision. Cet accident a fait quatre blessés, pris en charge par le SAMU et des secouristes de la capitale et de Sandweiler. La gravité des blessures n'est pas connue pour le moment.

(L'essentiel)