Les soldes démarrent sur un désir de normalité

«Des habits, pour partir en vacances, pour un mariage, un baptême, une communion, pour retourner au bureau en présentiel…», détaillent les commerçants du centre de la capitale. Avec l'assouplissement des mesures sanitaires, la vie reprend son cours. Cela se sentait ce week-end dans les achats effectués par les clients pour le début des soldes.

«On a envie à nouveau de prendre du temps pour s'habiller. Je fais des achats pour l'été, confirme Emma, 21 ans, en essayant des mules. J'étais en ville pour me balader, j'avais complètement oublié que c'était les soldes. C'est une belle surprise». Les touristes aussi reviennent. «Des Allemands, mais aussi des Espagnols, Anglais, Italiens», note une vendeuse en bijouterie. De fait, Titiana, 38 ans, et Nicolas, 30, Milanais en vacances, font du shopping. «Les boutiques ne sont pas trop bondées et le personnel est très agréable», apprécient-ils.

Les commerçants sont contents du démarrage des soldes et disent commencer à renouer avec une affluence d'avant-Covid. Samedi, il y avait du monde. Hier, c'était plus calme avec la pluie. «Puis on est en concurrence avec la vie nocturne qui reprend. Samedi soir, la capitale était pleine, les gens étaient peut-être un peu fatigués», sourit un vendeur.

(L'essentiel/ Séverine Goffin)