Le Luxembourg promu en Chine via des influenceurs

Durant une semaine, douze influenceurs chinois ont parcouru le Luxembourg et la Belgique dans le cadre d'un projet intitulé «Treasure Hunters - Europa» qui s'est clôturé lundi soir à Bruxelles, rapportent de nombreux médias belges ce mardi qui précisent encore que ces douze influenceurs, en majeure partie des dames, ont réussi à cumuler 21 millions de vues tout en créant 99 000 interactions avec des internautes présents en Chine.

Après avoir pris, on l'imagine, un excellent repas au Chateau d'Urspelt, le jeudi 25 avril, les influenceurs chinois ont quitté le nord du Luxembourg pour rejoindre la capitale, le lendemain, et s'arrêter à proximité du Palais grand-ducal et profiter du point de vue orienté vers l'Abbaye de Neumünster. Qualifié de «surprise» par les organisateurs, l'ancien cycliste Andy Schleck a enfin pris la pose avec quelques influenceuses en tant que vainqueur du Tour de France 2010. Avant de regagner la Belgique, ils ont quitté le Luxembourg après un dernier arrêt à Schengen, «où il est possible de visiter 3 pays en 5 minutes».

Les médias belges ont souligné que la délégation chinoise s'était également rendue au circuit de Spa-Francorchamps, à Durbuy, considéré par les touristes asiatiques comme la plus petite ville du monde, dans la capitale wallonne Namur, sans oublier de visiter un atelier de chocolat, l'Atomium, et surtout les milieux de la mode et des diamantaires à Anvers. La plupart des publications ont été postées sur Weibo, le site chinois de microblogging, mais aussi sur Yishibo, une plateforme de live-streaming. Des vidéos ont également été publiées sur la plateforme Tik Tok.

(fl/L'essentiel)