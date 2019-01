Un feu dans le cockpit de l'avion Cargolux

Cargolux flight CV7303 (LX-VCJ) has safely landed in KUL after emergency was declared. — Cargolux Airlines (@Cargolux_Intl) 16 janvier 2019

Un vol de Cargolux à destination de Zhengzhou, en Chine, a dû faire demi-tour peu après son décollage pour retourner à son aéroport d'origine à Kuala Lumpur, en Malaisie, après un incident en vol, indique la compagnie de fret luxembourgeoise.

Cargolux a précisé mercredi après-midi que l'alerte a été donnée après que l'équipage a signalé la présence de feu et de fumée dans le cockpit. Les services de secours avaient été alertés et la piste d'atterrissage temporairement fermée.

L'avion a pu se poser en toute sécurité et l'équipage en descendre sain et sauf, précise Cargolux. «Les autorités ont été informées et Cargolux coopère pleinement à l'enquête pour déterminer les causes de l'incident».

(L'essentiel)