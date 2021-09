De l’électricité pour 200 ménages grâce à un car-​​port

«La plus grande installation photovoltaïque sur ombrières du Luxembourg». Voilà comment la société Goodyear Tire & Rubber Company, en étroite collaboration avec Enovos, a présenté, ce mercredi après-midi, son tout nouveau projet sur le parking du terrain d'essai Goodyear à Colmar-Berg.

«On est très fiers et très heureux, même si le beau temps n’est pas de la partie», nous a indiqué Xavier Fraipont, vice-président du Développement de produits pour Goodyear en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. «C’est un élément important de notre stratégie de développement durable. Disposer d’un car-port solaire de cette envergure, couplé à d’autres projets qui s’annoncent, cela va permettre à Goodyear de devenir un acteur de la transition énergétique au Luxembourg».

Un prix «confidentiel»

«Avant, concrètement, on disposait d’un parking standard», se souvient Xavier Fraipont, «où aujourd’hui quand il pleut, tout le monde serait mouillé! Désormais, on dispose d’un grand garage avec des toits inclinés semblables aux anciennes usines. La pente du toit a été optimisée pour capter au mieux l’énergie solaire et sur ce toit, on a placé 4 000 panneaux solaires qui permettent de générer de l’électricité pour presque 200 ménages luxembourgeois».

Quant au prix de ce type d’installation, il restera «confidentiel», nous dit-on du côté de chez Goodyear. «Je n’ai pas le prix exact en tête», a complété Anouk Hilger, Head of Renewable Energies chez Enovos au Luxembourg, «mais il faut garder à l’esprit qu’un car-port, c’est un autre investissement qu’une installation sur une toiture ou au sol. Chaque projet est unique et dépend de sa connexion et de sa proximité au réseau. Dans ces conditions, c’est donc assez difficile de donner le prix de ce projet».

(Frédéric Lambert/L’essentiel)