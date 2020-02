La Brasserie nationale maintient la pression

Sur un marché jugé «en souffrance», la Brasserie nationale a indiqué ce mercredi avoir connu une progression des ventes de ses produits. Le groupe luxembourgeois a écoulé 157 600 hectolitres (hl) en 2019, soit une croissance de 2,2% sur un an. La production sur le marché national est elle proche des 289 000 hl.

La bière Bofferding se taille toujours la part du lion, avec autour de 100 000 hl vendus. Les volumes de Battin représentaient 55 000 hl sur le total, avec «encore une croissance à 2 chiffres» et la dernière née Funck-Bricher a «dépassé les 2 000 hectolitres», s’est félicité le directeur général de la Brasserie nationale, Frédéric de Radiguès. Un regret est concédé avec la Hop, lancée en 2016, qui «ne trouve pas le consommateur et dont le concept devra être revu».

Des projets dans le sans alcool

Si le chiffre d’affaires progresse de 1,46 % à 90,227 millions d’euros, le bénéfice avant impôts (Ebitda) du groupe, qui inclut les résultats de la filiale de distribution Munhowen, atteint 10,355 millions d’euros en 2019, contre 10,410 millions un an plus tôt. En cause, plus de 9 millions d’euros d’investissements réalisés en 2019.

Les ventes dans le secteur du café et restauration (Horesca, 500 clients, +150 sur un an) ont progressé de 8,1% en trois ans (180 819 hl) et bondi de 27% dans la grande distribution (96 750 hl). Côté nouveautés, la brasserie dit «examiner des projets dans le domaine du sans alcool».

(Mathieu Vacon/L'essentiel)