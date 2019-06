Le pavillon du Grand-​​Duché à Dubaï se précise

«Nous sommes prêts pour commencer en juillet les travaux», s’est réjouie ce mardi matin Maggy Nagel, commissaire générale au pavillon luxembourgeois à l’Exposition universelle 2020, qui aura lieu à Dubaï (Émirats arabes unis) du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021. En mars dernier, l’entreprise suisse Nussli Adunic AG a été sélectionnée par le Gie Luxembourg Expo 2020 Dubaï, pour la construction du pavillon luxembourgeois. «Parmi les cinq candidats, cette entreprise était la moins chère, précise Maggy Nagel. De plus, elle peut se targuer d’une expérience de 75 ans dans le domaine. C’est un partenaire fiable». Les travaux du pavillon, dont la surface de construction brute est de 2 270 m², devraient être achevés à l’été 2020.

Un budget de 32 millions d’euros



Le budget global pour la présence luxembourgeoise à l’Expo 2020 Dubai a été porté à 32 millions d’euros, dont une participation de 2,5 millions d’euros chacun de la Chambre de Commerce, de Post et de SES, qui sont membres, en compagnie du gouvernement, du Gie Luxembourg Expo 2020 Dubai. S’ajoutent également les 5,8 millions d’euros restants de l'Exposition universelle de Shanghai (2010). Le droit du travail sera-il respecté?



Alors que les conditions de travail aux Émirats Arabes Unis sont souvent l’objet de controverses, l’organisateur de l’Expo 2020 Dubai a mis en place une charte pour les respect des conditions de vie et des travail des ouvriers sur place. Elle est applicable à toute les entreprises qui travaillent sur le site. Alors que Nüssli Adunic fera appel à ses sous-traitants pour la construction du pavillon luxembourgeois, «l’application de la charte sera contrôlée au jour le jour», affirme Marc Scheer, secrétaire général du Gie Expo Luxembourg Expo 2020 Dubai.

En parallèle, le Gie va aussi se concentrer sur la scénographie à l’intérieur du pavillon. «À travers cinq thèmes (diversité, connectivité, durabilité, entrepreneuriat, beauté), nous allons raconter d’où vient le Luxembourg, ce que nous sommes aujourd’hui et où nous voulons aller», explique Maggy Nagel. Le développement du concept final sera achevé sous peu.

Retombées économiques difficiles à estimer

En ce qui concerne le volet événementiel, il s’agencera autour de programmations économiques et culturelles. Une semaine «Made in Luxembourg» sera ainsi organisée pour valoriser des produits luxembourgeois. En outre, des artistes exposeront des projets dans le pavillon. Pour l’encadrement culinaire, un concept gastronomique et d’exploitation du restaurant du pavillon sera développé dans le cadre d’un partenariat avec l’École d’hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg. À noter qu’une journée luxembourgeoise aura lieu le samedi 23 janvier 2021.

Est-il déjà possible d’estimer les retombées économiques grâce à la participation à cet événement, qui devrait rassembler 182 pays et 25 millions de visiteurs? «Difficile pour l’instant, indique Daniel Sahr, observateur au conseil de gérance de Dubaï 2020. Mais la participation du Luxembourg à l’Exposition universelle de Shanghai (Chine) en 2010 avait permis de positionner le pays comme un hub financier». «Nous espérons que la présence luxembourgeoise à Dubaï bénéficiera à d’autres secteurs, et pas seulement la finance», complète Maggy Nagel.

Voici le site où le pavillon luxembourgeois sera implanté. La photo date du 30 avril 2019.

Et voici à quoi devrait ressembler l'intérieur du pavillon.

(Olivier Loyens/L'essentiel)