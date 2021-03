Luxembourg n'abandonne pas les Péckvillercher

Prévu le lundi de Pâques, l’Émaischen ne pourra pas avoir lieu sous sa forme traditionnelle le lundi 5 avril 2021 à Luxembourg-Ville. Annulée en 2020, le 13 avril, un mois après le premier confinement lié au tout début de l’épidémie de Covid-19, cette fête traditionnelle va tenter de subsister en 2021, mais sous une tout autre forme.

Dans le centre-ville de Luxembourg, en raison des conditions sanitaires actuelles, il n’y aura donc pas de marché populaire dans les ruelles de la capitale, mais la Ville de Luxembourg ne manque pas d’idées pour perpétuer la tradition dans la mesure de ses possibilités. «Cela me fait mal au cœur», déplore Serge Wilmes, échevin qui a le commerce et le tourisme dans ses attributions. «Pour les producteurs de Péckvillercher (oiseaux-siffleurs en terre cuite), c’est évidemment une perte et c’est aussi une tradition qui attire beaucoup de personnes. On ne commencera pas la saison avec l’Émaischen et ça fait mal».

À la recherche de cellules vides

«C’est malheureux et j’en suis triste», regrette lui aussi sur le même ton, Patrick Goldschmidt, échevin de la Ville de Luxembourg qui a les fêtes et les marchés dans ses attributions. «J’espérais quand même que l’on pourrait recommencer la saison, mais celle-ci s’annonce encore très difficile. J’espère que l’on aura tout de même la possibilité de vendre les Péckvillercher pendant quelques jours en ville. Que ce soit dans des commerces vides où les propriétaires sont prêts à mettre à disposition des surfaces qui ne sont pas louées pour l’instant et peut-être l’un ou l’autre petit stand à travers la ville».

«Au vu de la crise sanitaire, on ne peut pas organiser un Émaischen traditionnel», reconnaît Serge Wilmes. «Voilà pourquoi on a lancé cette idée, d’au moins offrir une possibilité d’acheter des Péckvillercher au centre-ville en demandant à des propriétaires de nous mettre à disposition un local pour que les producteurs puissent, pendant plusieurs jours, vendre de manière concrète en respectant les mesures sanitaires». «L’objectif, c’est que tous ceux qui ont fait des efforts pour concevoir ces jolis Péckvillercher puissent venir en ville pour les vendre et que ceux qui veulent compléter leur collection puissent venir en ville pour en acheter», conclut Patrick Goldschmidt.

(Frédéric Lambert / L’essentiel )