Les compteurs intelligents critiqués par l'ILR

«Les bénéfices du système de comptage intelligent se font encore attendre». Alors que les compteurs intelligents d'électricité sont aujourd'hui installés dans quasiment tous les ménages, l'Institut luxembourgeois de régulation (ILR), qui a publié, mardi, son bilan de l'électricité et du gaz naturel pour l'année 2019, déplore le fait que «la communication journalière des données de comptage quart-horaires du gestionnaire de réseau vers le fournisseur n'est pas encore assurée à grande échelle. De plus, il n’existe pas non plus à l’heure actuelle de dispositif "plug and play" sur le marché qui permettrait aux consommateurs de lire le port de connexion local de leur compteur». Par conséquent, le consommateur a difficilement accès à ses données réelles de consommation et le fournisseur n'est pas en mesure de développer de nouvelles offres «flexibles et dynamiques», regrette l'ILR.

L'électricité renouvelable poursuit sa percée



La production d'électricité à partir de sources d’énergies renouvelables continue de progresser au Luxembourg, indique l'Institut luxembourgeois de régulation (ILR), dans son rapport sur le bilan du marché de l'électricité et du gaz naturel pour l'année 2019. Elle représente désormais 16% de la consommation nationale,



Dans le détail, elle s'est élevée en 2019 à 802 GWh (contre 688 GWh en 2018), soit 77% de la production d’électricité au Luxembourg. La production d'électricité à partir de sources d’énergies renouvelables continue de progresser au Luxembourg, indique l'Institut luxembourgeois de régulation (ILR), dans son rapport sur le bilan du marché de l'électricité et du gaz naturel pour l'année 2019. Elle représente désormais 16% de la consommation nationale, contre 10% il y a un an Dans le détail, elle s'est élevée en 2019 à 802 GWh (contre 688 GWh en 2018), soit 77% de la production d’électricité au Luxembourg.

Contacté, Paul Hoffmann, le directeur de Luxmetering, le groupement d'intérêt économique qui réunit les sept gestionnaires des réseaux, concède que le développement des nouveaux services «prend du temps», même si «de plus en plus de données sont transférées chaque jour». Il ajoute qu'une application doit être commercialisée prochainement par tous les gestionnaires pour permettre aux consommateurs de lire le port de connexion local de leur compteur.

Objectif repoussé pour le gaz naturel

Pour rappel, le Luxembourg s’est doté en 2012 de dispositions légales qui mandatent les gestionnaires de réseau à remplacer au moins 95% des compteurs électriques par des compteurs intelligents pour la fin 2019 et au moins 90% des compteurs de gaz naturel pour la fin 2020. Pour l'électricité, cet objectif a été atteint, avec un taux d'installation de 95% aujourd'hui, selon Luxmetering. Dans le secteur du gaz naturel, seuls 75% des points de comptage étaient équipés au 30 juin 2020, selon l'ILR. La date cible pour un taux d'installation de 90% a été repoussée au 31 décembre 2021, «au vu de la crise sanitaire».

L'objectif affiché du déploiement du système de comptage intelligent est que le consommateur puisse mieux maîtriser sa consommation d'énergie, et réaliser ainsi des économies.

(ol/L'essentiel)