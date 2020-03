Les événements de plus de 1 000 personnes interdits

Briefing vun der Presse zesumme mam @LenertPaulette, @FranzFayot, @LexDelles nom Regierungsrot zur Situatioun vum #Covid19 zu Lëtzebuerg. D’Regierung hëlt d’Situatioun eescht an huet eng Rei Mesure geholl vir eis Bierger an eis Betriber ze schützen. https://t.co/NgOGCQ9c9l pic.twitter.com/O3OJnJO8Mz — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) March 11, 2020

Ce sont pas moins de quatre ministres qui se sont présentés mercredi face à la presse pour évoquer la propagation du coronavirus au Luxembourg. «Nous suivons cela de très près, jour après jour, y compris avec les pays frontaliers», a indiqué en préambule le Premier ministre, Xavier Bettel (DP). Le but est «bien sûr de limiter la propagation, mais nous ne pouvons pas nous contenter de réagir, il faut aussi agir en amont».

C'est pourquoi les grands événements réunissant au moins un millier de personnes seront interdits par décret, au moins jusqu'au 31 mars, a indiqué le Premier ministre. Le gouvernement recommandait déjà depuis quelques jours de les annuler ou de les reporter. Concernant les sorties scolaires, «beaucoup ont déjà été annulées», explique Paulette Lenert (LSAP), ministre de la Santé. Mais à chaque fois, il s’agit «d’une analyse au cas par cas, il n’est pas question d’édicter une consigne générale».

«Ceux qui sont malades doivent rester à la maison»

Pour l’heure, le Luxembourg compte toujours sept cas de contamination et 76 personnes en quarantaine, comme l’a rappelé Paulette Lenert. Cela correspond au dernier bilan annoncé mardi soir. Mais «le bilan évolue rapidement, nous nous attendons à une propagation plus importante, comme dans d’autres pays», a-t-elle poursuivi, évoquant la situation de l’Italie, qui compte plus de 10000 infections.

Au Luxembourg, les tests sont effectués par l’Inspection sanitaire. «Nous pouvons réaliser actuellement 200 à 300 tests par jours, mais évidemment on cherche à les limiter aux cas les plus nécessaires, il faut donc les utiliser avec une certaine parcimonie, car on risque à un moment ou à un autre d’en manquer». Des «concertations avec des laboratoires privés» sont en cours, pour voir comment les impliquer.

Les autorités sanitaires «se concentrent d’abord sur les personnes les plus vulnérables», reprend Paulette Lenert, soit les plus âgées et les plus fragiles. Xavier Bettel a d’ailleurs rappelé quelques conseils de bon sens, comme «éviter les contacts étroits avec la foule, et limiter autant que possible les visites du dimanche chez papi et mamie». Globalement, «ceux qui sont malades doivent rester à la maison pour ne pas contaminer d’autres personnes».

(jg/L'essentiel)