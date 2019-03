Un salon pour faire découvrir le chanvre

Avez-vous déjà entendu parler de «Hemp Expo»? Non! Et pour cause, la première «Hemp Expo» se tiendra les 6 et 7 juillet au Nei Schmelz, à Dudelange. Son originalité? Elle ne présentera que des produits à base de chanvre. Car oui, le chanvre est plus que jamais tendance. On pense bien sûr au cannabis, au CBD (cette herbe aux vertus apaisantes sans les effets psychotropes du THC), évidemment, mais aussi aux vêtements.

Mais le chanvre c’est bien plus que cela. C’est aussi de l’huile qu’on peut utiliser pour agrémenter ses salades, des huiles essentielles, des infusions, de la corde... Car les applications sont multiples. C’est justement le but de «Hemp Expo» organisé par la jeune société Hempzon: faire redécouvrir le chanvre.

Ainsi, les 6 et 7 juillet, à côté des CBD shop, l’exposition proposera aussi des ateliers B2B pour les professionnels, des conférences, mais aussi une compétition, la Hem Cup. Cette dernière récompensera le meilleur produit fabriqué à partir de chanvre. À noter que le samedi et le dimanche seront ponctués par différents concerts.

(Patrick Théry/L'essentiel)