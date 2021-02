Une nouvelle alerte au froid pour ce week-​​end

La vague de froid qui touche le Luxembourg n'est pas tout à fait terminée, qu'on se le dise. MeteoLux a émis un nouveau bulletin d'alerte, jaune cette fois, pour les journées de samedi et dimanche. Dans le détail, les météorologues du Findel prévoient des températures glaciales sur l'ensemble du pays, avec des minimales comprises entre -10°C et -6°C, ce samedi matin jusqu'à 11h, puis de nouveau entre 21h et 9h dimanche matin.

La journée de samedi s'annonce donc sèche et froide, quoique sous un soleil radieux. Le vent d'est soufflera, parfois assez fort, et renforcera la sensation de froid. Faites attentions si vous utilisez votre voiture, les routes pourraient être localement glissantes en raison des gelées blanches.

Un réchauffement des températures est attendu en début de semaine prochaine. Il devrait faire entre 2°C et 7°C en journée et il ne devrait plus geler la nuit, selon MeteoLux.

(pp/L'essentiel)