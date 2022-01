Omicron vide les salles de classes de leurs instituteurs

En temps normal, la grippe hivernale cause nombre d’arrêts maladie chez les enseignants en janvier et février. Mais, le Covid, avec l’arrivée du variant Omicron après les vacances de Noël, a accentué la tendance, relate le ministère de l’Éducation nationale.

Actuellement, 15 % des enseignants sont absents, selon le ministère d’État. Rien qu’au fondamental, «il y a 518 arrêts maladie, dont 236 cas de Covid confirmés et 162 sans précision. Cela pose un vrai défi organisationnel», relève-t-on à l’Éducation nationale. «On n’a plus assez de gens pour les remplacements. On se retrouve à supprimer des cours d’appui ou à demander à un instituteur qui aurait dû être libre de gérer la classe d’un collègue. Ça devient critique», confirme Patrick Remakel, président du syndicat SNE/CGFP. Dans les lycées, la situation est moins grave mais «on atteint les limites», note Jules Barthel vice-président du SEW/OGBL.

L’Éducation nationale a déjà demandé à ce que les voyages scolaires à l’étranger soient supprimés pour éviter que des profs et élèves tombent malade et soient coincées hors frontière. Mercredi, le ministère a vu les syndicats, pour annoncer qu’en plus du personnel embauché en septembre «dont les contrats ont été prolongés jusqu’en avril, 200 personnes sont en train d’être recrutées et seront disponibles dès la semaine prochaine». Patrick Remakel salue l’annonce, même s’il se dit un peu sceptique sur le fait que cela suffise. «Au moins on reste en présentiel», se réjouit-il.

(Séverine Goffin/ L'essentiel)