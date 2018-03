Le LSAP en campagne avec 31 nouvelles têtes

Le LSAP repart en campagne sous la bannière d'Étienne Schneider. Comme en 2013, il a promis de tout faire pour maintenir les socialistes au pouvoir. Et cette fois, il s'appuiera sur le bilan des cinq dernières années. «Nous avons ramené le Luxembourg sur la route de la croissance, nous avons réussi à baisser le chômage de manière durable, nous avons mis en œuvre une réforme fiscale qui profite au plus grand nombre, mais aussi rendu la garde des enfants gratuite. Et c'est sans parler du mariage pour tous ou encore de la réforme des services de secours», a-t-il martelé face à 450 militants dans un centre Barblé à Strassen chauffé à blanc.

D'ailleurs, les 60 candidats socialistes qui se soumettront au verdict des urnes le 14 octobre prochain ont été présentés sur scène, dans un show à l'américaine, salués comme des rockstars. Outre les ministres et députés élus, le LSAP partira en campagne électorale avec une équipe largement renouvelée.

Asselborn donne des conseils

Pas moins de 31 candidats sont des nouveaux visages et leur moyenne d'âge s'établit à 45,88 ans. Au total, 25 femmes et 35 hommes sont en lice. Seul candidat comme tête de liste nationale, Étienne Schneider a été choisi à vote secret par 94,74% des délégués. «Je tiens à dire ici que Claude Wiseler n'est pas une alternative valable. En ces temps troublés, le Luxembourg a besoin de gens qui construisent, avec des idées et pas d'un dormeur», a-t-il insisté.

De son côté, Jean Asselborn a profité de son discours à la tribune pour délivrer quelques conseils à son collègue. «La tête de liste nationale n'est pas un extra-terrestre. Il garde les pieds sur terre», a-t-il dit. Un moyen de lui rappeler de rester au contact des électeurs.

(Patrick Théry/L'essentiel)