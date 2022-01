Une 3e pétition sur le CovidCheck validée

Après validation, la pétition contre le CovidCheck compte en tout 5 807 signatures et fera donc l'objet d'un débat public. Le texte réclame que le CovidCheck «ne soit plus requis» ou «pour que les tests soient remboursés et requis pour tous», vaccinés ou pas.

L'auteur de la pétition estime que le CovidCheck crée une discrimination entre vaccinés et non-vaccinés. Il veut «lever les contraintes et discriminations qui se mettent en place pour forcer les non-vaccinés à céder et se laisser vacciner». Il estime que la vaccination ne protège ni contre une infection ni contre une transmission du virus. Les chiffres publiés ce mercredi soir indiquent pourtant que le taux d'incidence du virus est deux fois plus élevé chez les personnes non vaccinées que chez les vaccinés (600 cas pour 100 000 personnes non vaccinées, 300 cas pour 100 000 vaccinés).

La date de ce débat, qui réunira pétitionnaire, ministres concernés et députés, n'est pas encore connue. Pour rappel, deux autres pétitions au sujet du CovidCheck ont récemment dépassé le seuil nécessaire des 4 500 signatures.

(L'essentiel)