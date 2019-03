Ivre au volant, il vomit devant les policiers

Comme toutes les nuits de week-end, la police a eu maille à partir avec un certain nombre de conducteurs éméchés. Ainsi, vendredi soir, vers 23h, un camion roulait en zigzags rue Henri-Koch, à Esch-sur-Alzette. Les policiers à qui le véhicule visiblement dangereux a été signalé l'ont retrouvé un peu plus loin, rue Marcel-Reuland. En arrivant, les agents ont trouvé le conducteur endormi au volant.

Ils l'ont donc réveillé. Le conducteur ivre a alors vomi devant les policier, qui ont senti une forte odeur d'alcool. L'homme a refusé le test d'alcoolémie et la prise de sang. Les policiers lui ont interdit de continuer à conduire. Son véhicule a été immobilisé sur place et son permis de conduire confisqué.

Un peu plus tard, place Guillaume à Diekirch, peu avant minuit, des témoins ont signalé à la police un véhicule avec deux personnes semblant ivres à bord. Une patrouille a retrouvé la voiture et les deux hommes étaient effectivement en état d'ébriété. Le permis de conduire de celui qui était au volant a été confisqué. La police signale par ailleurs deux autres conducteurs ivres interceptés route d'Arlon à Strassen et rue Belair à Differdange. Là encore, les fautifs sont repartis à pied.

(L'essentiel)