Un kilo d'explosifs retrouvé, la piste terroriste exclue

Le parquet du Luxembourg s'est exprimé quant aux perquisitions effectuées au Grand-Duché, concernant l'affaire de vols d'explosifs dans la région de Trèves. Pour rappel, quatre suspects de nationalité luxembourgeoise et allemande ont été arrêtés. L'un d'eux réside au Luxembourg.

Les autorités judiciaires confirment deux perquisitions au Luxembourg. Dans un appartement de Grevenmacher, un kilo d'explosifs, un détonateur et 1 000 mètres de câbles servant de fusibles ont été retrouvés. «Tout a été sécurisé dans les plus brefs délais, évitant tout risque de dommages pour les passants. Il n'y avait rien à craindre pour les voisins non plus», précise le parquet, qui exclut pour l'instant la piste terroriste.

Un résident arrêté en Allemagne

«Aucune preuve d'un passé terroriste n'a pu être trouvée au Luxembourg». L'opération a été menée conjointement avec les autorités allemandes. Six fonctionnaire du département «Enquêtes spécialisées» y ont participé ainsi que deux démineurs, deux maîtres-chiens et deux enquêteurs venus de Trèves.

Pour rappel, 50 kilos d'explosifs ainsi qu'une bombe artisanale ont été dérobés, fin 2018, près de Trèves. Les agents ont interpellé mercredi soir trois personnes âgées de 19 à 24 ans, de nationalité allemande et luxembourgeoise. Un Allemand de 21 ans, résidant au Luxembourg a également été arrêté à Constance, en Allemagne.

(th/L'essentiel)