Des étudiants invités à travailler au Royaume-​​Uni

Après le Brexit, difficile pour les étudiants luxembourgeois de se projeter professionnellement au Royaume-Uni. Mais le pays a trouvé un moyen pour inciter les jeunes à y trouver un premier emploi: la Graduate Route. Cette nouvelle formule qui démarre le 1er juillet permettra aux jeunes résidents et non-résidents qui étudient outre-Manche d'y rester deux ans après leurs études pour trouver un emploi qualifié (trois ans pour les doctorants).

Un programme existait déjà mais permettait de rester seulement quatre mois. «Avec cette initiative, on espère attirer plus d'étudiants en Angleterre», confie l'ambassadeur au Luxembourg, John Marshall. Même si les universités accueillent régulièrement des étudiants étrangers, la volonté est «d'encourager les jeunes qualifiés à venir s'installer et travailler chez nous, afin de contribuer au développement de notre société», ajoute-t-il.

Durant l'année universitaire 2019/2020, 1 254 étudiants vivant au Grand-Duché sont partis outre-Manche pour leurs études supérieures, selon les chiffres du ministère de l'Enseignement supérieur. Soit 6,1% de plus que l'année précédente. Pour bénéficier de ce programme, il faut avoir terminé ses études supérieures au Royaume-Uni l'année de la demande et parler anglais. Si l'étudiant souhaite rester plus de deux ans dans le pays, alors il devra faire la demande d'un visa de travail (cela vaut également pour tous les étudiants de l'UE).

(Noémie Koppe/L'essentiel)