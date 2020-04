Luxair suspend ses vols jusqu'au 4 mai

En raison de l'épidémie de coronavirus qui touche le monde entier, Luxair a décidé de suspendre tous ses vols jusqu'au 4 mai, indique la compagnie sur son site Internet. LuxairTours est également concerné et ses activités reprendront à partir du 16 mai.

Tous les forfaits LuxairTours et Metropolis réservés entre le 16 mars 2020 et le 15 mai 2020 inclus ont été annulés. Ceux qui ont réservé via une agence de voyages sont priés de les contacter pour plus d'informations. Les clients passés par LuxairTours vont recevoir automatiquement un bon correspondant au montant déjà payé. Il faudra cependant faire preuve de patience, la compagnie précise que le processus peut prendre quelques semaines «étant donné le volume important à traiter». Cette mesure exceptionnelle a été approuvée par les autorités françaises, allemandes et belges, tandis que les autorités luxembourgeoises ont décidé de suspendre les remboursements pendant l'épidémie.

Ceux qui ont dû rentrer chez eux plus tôt en raison de l'épidémie, soit entre le 16 mars et le 22 mars, auront également droit à un bon. Le montant sera équivalent au nombre de nuits d'hébergement non utilisées. Les clients concernés doivent le demander via le formulaire de contact.

(mm/L'essentiel)