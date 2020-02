Nouvelle alerte au vent fort jeudi soir au Luxembourg

Après les tempêtes Ciara et Dennis, qui ont impacté le Grand-Duché à des degrés divers, il faudra de nouveau se méfier du vent, ce jeudi soir, dans tout le pays. MeteoLux a en effet émis un bulletin d'alerte pour la période allant de ce jeudi (20h) à vendredi matin (3h). Le prévisionniste s'attend à des rafales comprises entre 70 et 80 km/h. Les plus fortes rafales seront observées à des endroits exposés, précisent les experts de la station du Findel.

La neige - en faible quantité - pourrait également s'inviter dans la nuit, ajoute MeteoLux. Les températures oscilleront de 0 à 2°C cette nuit et il fera un peu plus froid encore, vendredi matin (-2 à 0°C). Le thermomètre devrait ensuite grimper dans l'après-midi (entre 4 et 7°C).

Les jours suivants s'annoncent une nouvelle fois venteux, avec des rafales comprises entre 50 et 60 km/h, samedi et dimanche. Le vent soufflera un tout petit peu moins fort, lundi (40-50 km/h) puis se calmera mardi.

(pp/L'essentiel)