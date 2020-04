«Les chantiers vont ouvrir à partir du 20 avril»

Le Premier ministre Xavier Bettel et la ministre de la Santé Paulette Lenert s'expriment, à nouveau, ce mercredi 15 avril à 17h, après un Conseil de gouvernement qui doit évoquer la crise actuelle.

Ils doivent faire le point sur la pandémie de coronavirus au Luxembourg. Peut-être évoqueront-ils aussi la manière dont le pays sera déconfiné? Leur allocution, traduite en direct en français, sera à suivre en direct sur notre site.

«Tout d'abord, une remarque préliminaire qui nous concerne tous. Cela fait pratiquement un mois que nous sommes dans une situation exceptionnelle», a initié Xavier Bettel. «Nous avons pris rapidement des mesures et nous avons dû organiser très vite la lutte contre le coronavirus et cela a perturbé notre vie quotidienne à tous. Nous avons toujours une solidarité nationale qui fonctionne au Luxembourg. Le virus est sous contrôle et la situation n'est pas la même que dans les pays limitrophes. La situation est maîtrisée par notre système de santé et il faut continuer à rester discipliné pour éviter des problèmes dans les semaines à venir.»

«Nous pouvons aujourd'hui annoncer de nouvelles mesures», a enchaîné Xavier Bettel. «Comment réintégrer petit à petit une vie qui a plus de normalité? Nous travaillons vers cet objectif, mais demain tout ne retournera pas à la normale, ce n'est pas possible. Nous faisons tout pour ne pas propager le virus. Nous allons commencer le chemin vers le déconfinement tout doucement. Dans les semaines et les jours à venir, nous suivrons de près l'évolution du virus et la capacité des lits disponibles».

Nous allons consulter régulièrement huit personnes pour prendre des décisions éthiques, sanitaires, économiques... C'est important d'avoir un tel comité avec lequel nous pouvons avoir un échange. Quelle est notre stratégie pour aller de l'avant dans les semaines à venir.

A partir du lundi 20 avril, les chantiers vont ouvrir à nouveau au Luxembourg. Ce sera également le cas pour les centres de recyclage.

Par rapport à l'éducation, une autre phase va durer trois semaines. On va se donner le temps nécessaire, celui de l'incubation, au cas où il y aurait des infections. Une première phase le 4 mai et une deuxième le 11 mai. On va partager les écoliers en deux groupes. A et B, avec une alternance une semaine et puis l'autre pour faciliter le transport scolaire. Le 25 mai, l'école fondamentale, les crèches et les foyers vont ouvrir à nouveau.

La large ouverture des commerces de l'Horesca sera analysée après le 11 mai. On sait que c'est difficile pour ce secteur. Il faut d'autres aides pour aider les entreprises. C'est notre souhait de trouver de nouveaux moyens pour les aider et développer des mesures pour dépasser ce stade. Aucune aide n'est parfaite que le fonctionnement régulier d'une entreprises, mais notre objectif, c'est que ces entreprises subsistent.

