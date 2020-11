«J'adore jouer les titres d'Elton John au piano»

CEO des Moulins de Kleinbettingen, Jean Muller est l’invité de Jean-Luc Bertrand tout au long de la semaine sur L’essentiel Radio. La famille Muller est associée depuis des générations à la production de farine ici au Luxembourg. Et l’aventure débute en 1863. «Je vois que vous êtes bien informés», a reconnu d’emblée Jean Muller à notre micro. «C’est une année qui fait référence à un moulin que notre famille exploitait alors à Dommeldange, mais en fait, notre histoire commence bien avant. C’est mon aïeul Philippe Muller qui, en 1704, était déjà meunier et c’est là où commence notre histoire dans la meunerie. Et notre histoire plus récente se poursuit en 1921, quand mon arrière-grand-père et ses deux frères rachètent le moulin de Kleinbettingen et les moulins d’Arlon, après un incendie du moulin à Dommeldange. Donc l’année prochaine, on fêtera nos 100 ans à Kleinbettingen».

Comment retrouver la «Story» de Jean-Luc Bertrand sur «L'essentiel Radio»?



Du lundi au vendredi à trois reprises durant la journée.

9h40 / 15h20 / 18h20



Sur notre site Internet, tous les jours, un nouvel épisode dès 18h et le meilleur de la semaine dans notre journal de vendredi. Du lundi au vendredi à trois reprises durant la journée.9h40 / 15h20 / 18h20Sur notre site Internet, tous les jours, un nouvel épisode dès 18h et le meilleur de la semaine dans notre journal de vendredi.

Des installations qui sont actuellement très éloignées du moulin traditionnel. «Visuellement, le moulin de Kleinbettingen a un peu changé», reconnaît Jean Muller, «mais à l’origine, quand ça a été construit en 1894, c’était des moulins à vapeur, mais ce qu’il faut savoir sur la meunerie, c’est que le métier du meunier, c’est de séparer l’écorce du grain, de ce qu’il y a à l’intérieur de la farine. Et cela, c’est fait en broyant le grain et en le tamisant. Quel que soit le processus, que ce soit grâce au vent ou grâce à l’eau. Si aujourd’hui, le processus n’a pas changé depuis des centaines d’années, les machines sont devenues un peu plus modernes. Avant, les machines fonctionnaient à l’eau et au vent, aujourd’hui, cela fonctionne à l’électricité. Les moulins à eau et à vent ont terminé leurs activités à la fin du XIXe siècle. Après, c’était des moulins à vapeur, au fuel et aujourd’hui, ils fonctionnent à l’électricité, mais le mode de meunerie, moudre et tamiser, est resté le même».

Et les produits des Moulins de Kleinbettingen s’exportent désormais aux quatre coins de la planète. Ils ont notamment intégré un marché «qui n’est pas simple», celui des États-Unis, mais par quel moyen? «On a commencé notre aventure aux États-Unis, il y a un peu plus de deux ans», souligne Jean Muller. «On s’est rendu compte qu’il y avait une très forte demande, surtout sur la côte Est et sur la côte Ouest de produits européens naturels et sans OGM. D’autres entreprises familiales qui font partie de nos clients sont aussi présentes là-bas, alors on s’est dit pourquoi pas tenter notre chance là-bas?».

Réécoutez la séquence du lundi 23 novembre 2020

«Sacrifice» est le premier titre de Jean-Muller à intégrer sa playlist. «Car je suis un grand fan d’Elton John», a-t-il reconnu. «J’ai été le voir deux fois en concert. C’est une musique qui me parle tant par les paroles que par les mélodies. Je suis un pianiste amateur, je ne suis pas très bon, mais j’adore jouer et je m’essaie aussi aux chansons d’Elton John. Le titre «Blue eye» me rappelle également des souvenirs avec deux amis, Jean-Philippe et Antoine, que je salue au passage, car on chantait cette chanson aux sports d’hiver. Au piano, je reprends «Can you feel the love tonight?». Mes voisins m’ont demandé d’arrêter de jouer cette chanson, car c’est une des seules que je sais jouer».

La playlist de Jean-Muller

(Frédéric Lambert / L'essentiel )