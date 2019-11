Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Automobile De l'adrénaline à Luxexpo The Box

Luxexpo The Box se transformera en piste de drift ce week-end. La 22e édition de l'International Motor Show de Luxembourg (IMS) donne rendez-vous à tous les passionnés de voitures et de motos de ce vendredi à dimanche. Pour les amateurs de sensations fortes, l'IMS prévoit un show impressionnant avec entre autres une démonstration de dérapages et des sauts périlleux. Les deux-roues sont aussi à l'honneur. Entre une exposition de motocross et des stands de toutes marques, les amateurs ne sauront plus où donner de la tête.

Commerce Esch ouvre son marché de Noël

La Métropole du fer se mettra dans l’ambiance des fêtes, dès vendredi, avec l’ouverture de son marché de Noël. Les visiteurs retrouveront le carrousel ancien, la pyramide de vin chaud… Le marché de Noël d’Esch-sur-Alzette est le premier des grandes villes du pays à s’installer et se tient cette année jusqu'au 22 décembre.

Littérature Walferdange, paradis des bibliophiles

Walferdange accueillera, ce samedi et ce dimanche, la 25e édition des Walfer Bicherdeeg (Journées du livre). Si la formule traditionnelle ne change pas, il y aura pourtant quelques événements phares. Cette année aura ainsi lieu une «Buchparty» (Fête du livre) avec des concerts surprises, des cocktails concoctés spécialement par les maisons d'édition et un DJ qui mettra à l'honneur la musique de ces 25 dernières années.

Animations Un avant-goût d’hiver à Sanem

Le Wanterfeeling est de retour ce week-end (de vendredi à dimanche) dans l’atmosphère féerique du parc du Château de Sanem. 40 stands de vente avec des articles de déco d’intérieur et d’extérieur, bijoux, fleurs hivernales, seront à découvrir. C’est l’occasion de trouver des cadeaux et de se mettre dans l’ambiance pour la saison festive. Restauration, concerts, et animations sont aussi prévues.

Marché Beau Bazar pour la bonne cause

Quelque 300 bénévoles vont à nouveau se retrousser les manches pour le Bazar de la Croix-Rouge, dont la 73e édition se déroulera ce dimanche au Hall Victor-Hugo. Sur une trentaine de stands, ils proposeront de la déco, des bijoux, jouets, vêtements de seconde main mais aussi de l'alimentation. Le public pourra ainsi acheter des cadeaux en prévision des fêtes. Et ce pour la bonne cause, car les recettes du Bazar seront destinées aux activités de la Croix-Rouge luxembourgeoise en faveur du logement au Luxembourg et à l'international.

Gastronomie Les vins de la Moselle à déguster

Les amateurs de vins et crémants pourront découvrir ce week-end (de vendredi à dimanche) la production du vignoble luxembourgeois et les créations œnologiques du pays. La 15e édition de la Fête des vins et crémants de Luxembourg se tiendra sous le chapiteau du cirque de l’Avent au Glacis. 45 vignerons de la Moselle luxembourgeoises seront présents pour l’occasion.

Marché Les créateurs locaux à l'honneur

La première édition du marché des créateurs a lieu ce samedi et ce dimanche, à l'espace culturel Am Gronn, dans le quartier du Grund, à Luxembourg. Il sera possible découvrir le travail de créateurs locaux dans les domaines du design, de l'art et de la mode.

Commerce Faire le plein de vintage

Les amateurs trouveront une quantité énorme d'articles vintage, samedi, de 11h à 19h, aux Rotondes. Vêtements, sneakers, mobilier, articles de déco, disques vinyles, bicyclettes… seront proposés lors du Younik Vintage Market. Une vente au kilo est aussi prévue.

Fête L'inclusion célébrée à Mamer

Une fête de l'inclusion sera organisée pour la première fois à Mamer, ce vendredi. Des ateliers se tiendront dans divers endroits de la commune en journée. Et une grande fête démarrera à 19h, dans la salle des fêtes du Mamer Schlass.

Service Réparer ses objets à Dudelange

Vêtements, meubles, appareils électriques, bicyclettes ou vaisselle... Samedi, de 14h à 18h, au Pomhouse à Dudelange, le public pourra faire réparer toutes sortes d'objets. Le Repair Café accueille des bricoleurs amateurs et pros qui feront les réparations gratuitement.

