C'est une question que la plupart des Luxembourgeois ne se posent plus, mais force est de constater qu'elle semble interpeller à l'étranger. Une séquence intitulée en anglais «Why does Luxembourg exist? (Short animated documentary)», en français «Pourquoi le Luxembourg existe? (petit documentaire d'animation)», et diffusée sur Youtube depuis le 22 juillet 2020, comptabilise plus de 387 000 vues, 43 jours plus tard.

«Le Luxembourg est une petite nation située entre la France et l'Allemagne et a réussi à survivre à des siècles de guerre», rappelle la chaîne History Matters qui compte 552 000 abonnés. «Le petit pays est toujours libre et indépendant, mais comment? Eh bien, vous pouvez le découvrir en regardant ce documentaire animé court et simple».

La séquence d'un peu moins de quatre minutes ne remportera pas, certes, un premier prix, dans un festival du film d'animation, mais elle va très largement à l'essentiel. Et juste avant la rentrée scolaire, elle permettra peut-être à certains d'entre-nous de reviser l'histoire du Grand-Duché, tout en exerçant à nouveau nos oreilles à la langue anglaise. Des sous-titres sont également disponibles pour celles et ceux qui auraient quelques difficultés.

(fl/L'essentiel )