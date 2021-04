L'école à la maison, la clé pour sauver le bac?

La propagation du Covid-19 dans les lycées et l'approche des épreuves du bac inquiètent les élèves en classe de première. Ils ont adressé une lettre au ministre de l'Éducation nationale, où ils demandent un arrêt anticipé des cours au profit de l'école à la maison.

«Cela fait plusieurs mois qu'on pense à écrire cette lettre. Même si on est en quarantaine, on peut passer les examens en étant seul dans une pièce séparée avec un professeur. Ça veut dire que s'il y a 50 élèves en quarantaine dans un lycée, il faut 50 professeurs. On ne sait pas si cela sera possible. Et pire, si l'on est positif au Covid-19, on doit rester à la maison et passer les épreuves en septembre, ce qui veut dire qu'on aura dépassé le délai pour les inscriptions à l'université et le début des cours», explique l'un des auteurs de la lettre à L'essentiel.

«Clôturer l'année scolaire le vendredi 7 mai»

À l'heure actuelle, les élèves de première doivent aller au lycée jusqu'au 12 mai inclus. Les épreuves du bac débutant le lundi 17. «Nous demandons de clôturer l'année scolaire le vendredi 7 mai, et de nous accorder des cours par "home schooling" du lundi 9 au mercredi 12 mai», indiquent-ils dans leur lettre.

«Comme chaque année, un candidat absent un jour pour cause de maladie pourra passer les épreuves manquées lors d'une journée de repêchage, en l'occurrence le 3 juin. S'il manque plusieurs jours, il sera accepté à la session d'automne», précise le ministère.

(L'essentiel/Marion Mellinger)