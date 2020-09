1 500 véhicules au cœur d'une enquête sur l'A31

Beaucoup ont retenu les bouchons provoqués, mais l'enjeu était ailleurs. Lundi, une grande opération de comptage de véhicules a été menée à différents moments de la journée, dans le sens Metz-Luxembourg mais aussi dans l'autre sens, sur l'autoroute A31, avec quelques conséquences sur le trafic jusque sur l'A3 au Grand-Duché. «Toutes les conditions étaient réunies, avec un balisage de la direction interdépartementale des Routes de l'Est et la présence de CRS», explique à L'essentiel un collaborateur de la société française Alyce qui a mené l'opération.

Ce prestataire externe, mandaté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL Grand Est), est spécialisé dans la mobilité et intervient notamment sur des opérations de comptage et d'enquête partout à travers le monde. «C'était une grosse mission qui se prépare depuis plusieurs mois, sur un point de trafic névralgique. Nous avons concentré le dispositif sur une journée au lieu de deux, avec des coupures, pour fluidifier la circulation et limiter au maximum les désagréments». Selon la préfecture de Moselle, «les dernières grandes enquêtes disponibles ont plus d'une dizaine d'années».

Il n'est pas prévu de reproduire l'opération

En toile de fond de l'opération, le projet de l'A31 bis, qui comporte notamment l'élargissement de l'autoroute entre Thionville et la frontière luxembourgeoise, avec des travaux qui pourraient commencer entre 2023 et 2027. «Lundi, nous avons pu interroger entre 1 000 et 2 000 automobilistes et chauffeurs-routiers sur un créneau de huit heures», témoigne le collaborateur d'Alyce. Des questionnaires d'environ 40 secondes ont pu être distribués par groupes de 10 à 15 véhicules, interrogeant sur la provenance du conducteur, sa destination, la marchandise transportée pour les poids lourds.

Un même comptage avait été effectué à Longwy, ces derniers jours, puis du côté de Nancy, mardi. L'échantillon est ensuite remis aux ingénieurs de la Dreal pour avancer sur le projet de l'A31 bis. «Avec une telle enquête étalée sur la journée, on peut analyser et faire un report du trafic sur la prochaine autoroute». Que l'on rassure les usagers, il n'est pas prévu pour l'instant de reproduire une telle opération sur le secteur.

La préfecture de Moselle, contactée par L'essentiel, a tenu à préciser que cette étude a vocation à être utilisée, aussi, «de manière générale pour l'ensemble des projets futurs concernant la mobilité».

(nc/L'essentiel)