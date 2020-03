Vos mégots transformés en bancs publics?

Le gérant de la société Shime, Stéphane Herard a déjà récolté plus de 500 000 mégots en six mois au Luxembourg, soit près d'une cigarette par résident. Retrouver autant de mégots dans la nature est effarant pour le frontalier, qui a décidé de passer à l'action. Depuis un an, son entreprise s'est liée à la société bretonne MéGO! pour recycler les mégots de cigarette du pays, avec une ambition plutôt originale: les transformer en mobilier urbain.

Une centaine de cendriers a déjà été installée, principalement dans les entreprises, où le Français a remarqué un grand engouement. «Les premières collectes ont été réalisées il y a seulement 6 mois et on a déjà récolté 150 kg pour l'instant». Les récoltes sont ensuite acheminées vers Contern, le siège de la société, où elles sont placées dans des fûts, en attendant d'être emmenées jusqu'en Bretagne, chez MéGO!.

Changer la mentalité

Mais avant de pouvoir imaginer un banc en mégots, il faut passer par plusieurs étapes. En premier lieu, l'entreprise sépare le tabac du mégot. Le bout restant est ensuite broyé et dépollué avec de l'eau. Ainsi 92% du mégot est donc recyclé et thermocompressé. Le résultat est impressionnant. Assemblés, les mégots prennent la forme de plaques d'acétate de cellulose, brunes, effet marbré,, dépourvu de ses 4 000 substances chimiques. Au total, 15 000 mégots, soit 4 kilos sont nécessaires pour construire un banc public.

Plusieurs entreprises ont été conquises par le projet comme Auchan Cloche d'Or ou encore PwC, qui possèdent déjà leurs cendriers. Au printemps, ce sera au tour des communes de Schifflange, Dudelange et Bettembourg. «On veut sensibiliser les gens à l'aspect environnemental car c'est une vraie pollution. On parle toujours des sacs plastiques mais la première cause de pollution reste les mégots de cigarette», alerte le frontalier. Stéphane Herard souhaite atteindre la tonne en 2020 mais garde un seul but en tête: «changer les habitudes de les jeter dans la rue.»

Le concept a aussi séduit la Belgique et la Moselle. L'objectif suivant? conquérir l'ensemble de l'Est de la France. Mais le Français voit encore plus loin, en rêvant d'avoir une usine dépolluante plus proche. Pour l'heure «aucun pays n'a de solution et j'espère que le Luxembourg aura une vraie filière de collecte».

