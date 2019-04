L'hommage de la presse écrite au Grand-​​Duc Jean

Le décès du Grand-Duc Jean, ce mardi 23 avril, a suscité une vague d'émotions bien au-delà des frontières du Grand-Duché. Au lendemain de cette triste annonce, les quotidiens des pays limitrophes au Luxembourg ont consacré plusieurs pages à celui qui était le chef de l'État luxembourgeois durant 36 ans, de 1964 à 2000.

Monarchie constitutionnelle, tout comme le Grand-Duché, la Belgique, et ses quotidiens francophones surtout, n'ont pas manqué d'évoquer la disparition de celui qui avait également épousé la Princesse Joséphine-Charlotte de Belgique en avril 1953. Réputé proche des têtes couronnées et spécialiste de la question, le journaliste Christian Laporte y consacre, dans «La Libre Belgique», deux pages intitulées «Jean de Luxembourg, monarque européen»

«Le Grand-Duché a perdu "un père"»

Alors que la presse belge néerlandophone et «Le Soir» n'en parlent absolument pas dans leurs pages, «L'Avenir Luxembourg», «La Meuse Luxembourg», «La DH», et même le quotidien germanophone belge «Grenz Echo» rendent eux aussi un dernier hommage posthume au Grand-Duc Jean. «Tristesse», «deuil», «oncle du Roi Philippe», «intense émotion», «un monarque discret mais engagé», «Mit Europas Königen in der esten Reihe», sont les termes qui reviennent le plus souvent dans la presse belge du sud du pays.

En France, parmi les grands journaux nationaux, seul Le Figaro a évoqué le décès du Grand-Duc Jean. Dans le plus ancien quotidien de la presse française, Stéphane Bern a rédigé un hommage intitulé «Jean de Luxembourg, Grand-Duc en son pays et européen convaincu». Plus proche du Luxembourg, Le Républicain lorrain consacre carrément sa une au Grand-Duc avec une photo et le titre «Tout un pays en deuil». Les deux premières pages du quotidien régional de Lorraine soulignent encore que «Le Grand-Duché a perdu "un père"».

(fl/L'essentiel)