Les talents de «The Voice» débarquent à Differdange

L'École de musique de Differdange accueille ce samedi 27 avril «l'Open Mic» de «The Voice: la plus belle voix» et «The Voice Kids», deux émissions diffusées sur la chaîne française TF1, sur la scène du centre culturel régional Aalt Stadhaus.

Lancé début février, l'appel à candidature a reçu un très grand succès au Luxembourg et dans les pays limitrophes. Près de 1 100 candidatures vidéos ont été envoyées à la production de l'émission et plus de 60 candidats ont été retenus pour se présenter, ce samedi, tout au long de la journée devant Bruno Berberes directeur artistique et directeur de casting et son collaborateur artistique, Grégory Vajs.

Depuis 10h du matin ce samedi, 16 enfants, accompagnés de leurs parents, et 52 adultes ont enchaîné, en français et en anglais, les plus grands hits du moment pour tenter de séduire le jury. Alors que tensions, excitations et émerveillement se mélangeaient chez les plus petits avec une certaine magie et une certaine innocence, les plus grands dégageaient plus de sérénité et de sobriété tout en restant extrêmement concentrés avant de démontrer ce dont ils étaient capables sur scène micro en main.

Quelques extraits de jeunes artistes en vidéo.

(mm/fl/L'essentiel)