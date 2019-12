La criminalité liée à la drogue repart à la hausse

La criminalité en matière de stupéfiants a connu un pic en 2015, avant de décroître jusqu'en 2017, puis de repartir à la hausse l'an dernier. C’est ce qu’ont indiqué mardi les ministres de la Sécurité intérieure François Bausch (Déi Gréng), de la Justice Sam Tanson (Déi Gréng) et des Affaires étrangères Jean Asselborn (LSAP), en réponse à une question du député Fernand Kartheiser (ADR).

En 2015, la police avait recensé 2 403 cas de détention, 2 069 de consommation et 203 de trafic de stupéfiants (4 675 au total). Des chiffres qui ont considérablement baissé jusqu'en en 2017, lorsque 2 683 infractions (dont 1 142 pour consommation), avaient été recensées. Puis l'année dernière, en 2018, la consommation (1 301), la vente (188) et la détention (1 514) de drogues sont reparties à la hausse (3 003 cas au total) et il y a également eu davantage d’arrestations (237) qu’en 2017 (183).

Finalement, c’est en 2016 qu’il y a eu le plus de condamnations sur les cinq dernières années (428). En 2018, ils étaient 261 à avoir subi une sanction de la part de la justice. Le profil-type des dealers, selon les ministres, est «de jeunes hommes originaires d’Afrique du Nord et de l'Ouest (…) qui n’ont pas d’adresse au Luxembourg». Le trafic le plus répandu serait celui de cocaïne.

