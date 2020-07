LUXEOSys coûtera 139 millions de plus à l'État

Grâce au nouveau satellite LUXEOSys, en orbite à 450 km de la Terre d'ici 2023, le Luxembourg aura la possibilité, pendant dix ans, de prendre des images à très haute résolution. Zoomer sur des images de 50 cm de résolution sera ainsi possible à partir d'un carré de 10 km sur 10 km. «Ce projet cadre dans notre effort de défense», a rappelé Geoffroy Beaudot, chef du département Espace au niveau de la direction de la Défense. «Grâce à ce système, on pourra mettre des images à disposition de nos partenaires institutionnels (Otan, Europe, Onu,...) et des pays alliés. L'imagerie satellitaire n'est pas quelque chose de nouveau, mais l'exclusivité du Luxembourg, ce sera de disposer d'un système gouvernemental qui n'est pas militaire et qui n'est pas non plus commercial. On se situera entre les deux. C'est quelque chose d'unique qui n'existe pas ailleurs dans le monde».

Ce satellite militaire aurait dû, selon un premier projet de loi déposé en 2018, coûter un peu moins de 170 millions d’euros à l’État luxembourgeois. Plusieurs dépenses liées à l’exploitation et à la maintenance du système n’ayant pas été prises en compte lors du budget initial, il en coûtera finalement plus de 308 millions d’euros. Soit près de 139 millions supplémentaires, selon les estimations les plus pessimistes. Un nouveau projet de loi autorisant des dépenses pouvant monter jusqu’à 350 millions d’euros a donc été présenté en mars 2020, et le ministre de la Défense François Bausch s’en est expliqué, ce lundi 13 juillet. D’abord aux députés et ensuite à la presse.

«Le projet LUXEOSys a été mal ficelé au départ»

«Des nouveaux coûts n'avaient pas été prévus lors du projet initial», a reconnu Geoffroy Beaudot. «Au niveau de l'exploitation des centres qui vont gérer les données du système, par exemple, on pensait également tout centraliser à Diekirch, mais ce n'était pas possible. On a donc dû séparer les différents sites et trouver de nouvelles ressources pour pouvoir héberger le cœur du système et tout ceci représente un coût supplémentaire. Alors que l'on comptait à la base sur l'armée, on a également dû trouver des partenaires industriels pour supporter le système. Externaliser l'exploitation du système, c'est un coût en plus».

«Je n'ai pas découvert un cadavre dans un placard», nous a précisé le ministre de la Défense François Bausch qui, pour rappel, n'était pas à la manœuvre au début du projet. «La finalité de ce projet est très bien, mais il était mal ficelé, car trop de choses ont été oubliées ou sous-estimées. Au cours des six derniers mois, on a voulu faire toute la transparence sur ce projet pour aboutir à un budget qui tient vraiment la route. Le projet est bon, mais c'est vraiment malheureux qu'on ait confondu vitesse et précipitation lors de la dernière législature. Si on avait attendu un an ou deux par le lancer, on aurait pu éviter toutes les polémiques». Etienne Schneider, ancien ministre de la Défense appréciera. À terme, l'exploitation du satellite devrait également permettre de créer au moins 50 emplois.

(Frédéric Lambert/L’essentiel )