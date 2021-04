Femmes et jeunes signalent le plus d'effets secondaires

De la petite douleur musculaire aux (rares) conséquences graves, voire mortelles, les vaccins anti-Covid sont surveillés de près. Comme tout médicament. Eudravigilance recense, dans une base de données publique, les réactions suspectes signalées à travers l'Europe.

«Identifier plus vite si c'est anormal»



«Le premier réflexe si l'on ressent un effet indésirable, est de contacter son médecin. Ce dernier est obligé de signaler les effets indésirables plus lourds», indique le ministère de la Santé. Un moyen de faire la distinction avec les effets secondaires «normaux» (courbatures, douleur au point d’injection...). «C'est important d'être alertés pour que l’on puisse voir quels sont vraiment les effets et identifier plus vite si c’est anormal», note Thomas Dentzer de la Direction de la Santé.

Jusqu'à mardi, pour 123 millions de doses injectées dans 30 pays, plus de 353 000 signalements de pharmacovigilance avaient été transmis après une vaccination anti-Covid avec AstraZeneca (cinq cas pour 1 000 vaccinés), Pfizer (1,6 cas pour 1 000) ou Moderna (1,4 cas pour 1 000). «Ce sont des effets indésirables potentiels observés après l’administration d’un médicament. Mais ils peuvent ne pas être liés ou causés par le médicament», disait l'Agence européenne des médicaments à L'essentiel.

Trois décès suspects au Luxembourg

En Europe, selon les vaccins, 70 à 76,5 % des alertes (sans distinction de gravité) émanaient de femmes et entre 60 et 80 % de personnes de 18 à 64 ans. Au Luxembourg, la Division de la pharmacie et des médicaments a publié son premier «rapport de suivi» à ce sujet. Il sera repris tous les quinze jours.

Au 16 avril, on listait 1 125 signalements, trois décès suspects, treize hospitalisations, 129 cas dits graves et 116 interruptions de travail. Parmi les seulement 1% de vaccinés dénonçant des effets indésirables, plus de 67% étaient des femmes et 61% des 25-49 ans. Au 24 avril, 1 222 cas (97 de plus en une semaine) étaient recensés dont 1 108 pour Pfizer (dix cas pour 1 000), 82 pour AstraZeneca (deux cas pour 1 000) et 32 pour Moderna (deux cas pour 1 000). Un cas sur deux pour AstraZeneca était classé «grave».

«Nous précisons que la vaccination contre le COVID-19 ne réduira pas les décès dus à d'autres causes. Pendant les campagnes de vaccination, des décès d'autres causes continueront de se produire, et ceux-ci peuvent également survenir peu de temps après une vaccination», souligne l'Agence européenne des médicaments.

Avant de préciser: «Chaque fois qu'un décès ou un événement grave survient peu de temps après la vaccination, les autorités enquêtent pour voir si le vaccin a pu jouer un rôle». Les producteurs de vaccins doivent aussi mener une surveillance très précise des potentiels effets secondaires de leurs produits.

Toutes les informations pour signaler les effets secondaires sont disponibles ici.

(Nicolas Martin/L'essentiel)