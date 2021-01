«From Luxembourg» à l'investiture de Biden

«Gudde Moien, Gayle King and CBS This Morning». C'est en ces termes et donc en luxembourgeois et en anglais que Philip Crowther, reporter international à l'agence Associated Press (AP), s'est exprimé le mardi 19 janvier 2021, sur son compte LinkedIn. Nos confrères du Paperjam ont eu le nez fin en tombant sur cette réplique présentant une vraie forme de buzz sur ce réseau social «professionnel».

Sur cette séquence de 1 minutes et 27 secondes diffusée dans l'émission «CBS This Morning» diffusée tous les matins, sur le réseau de télévision américain CBS, on peut en effet remarquer les talents «linguistiques» de Philip Crowther, qui se présente sur son compte Twitter comme originaire du Luxembourg.

Sur le réseau LinkedIn, on apprend en effet que celui qui couvre actuellement l'investiture de Joe Biden, au Capitole, a fait ses études secondaires à l'Athénée de Luxembourg, entre 1996 et 2001, avant de partir étudier à Londres jusqu'en 2008.

Le 12 janvier dernier, sur son compte Instagram et sur son compte Twitter, Philippe Crowther avait déjà compilé ses interventions en français, anglais, espagnol, portugais, allemand et... luxembourgeois, «from Dalton to Washington», «in that order».

