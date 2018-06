Bettel encadré par Mario et l'Inspecteur Gadget

La semaine précédant la fête nationale au Luxembourg, TV Lux, la télévision locale de la province de Luxembourg, en Belgique, a décidé de consacrer une bonne partie de ses reportages au Grand-Duché. Pour clôturer le tout, une longue interview a été consacrée au Premier ministre, Xavier Bettel, qui a abordé des thèmes aussi divers que variés que les frontaliers, l'emploi des langues, les chèques-services ou encore le développement de plusieurs pôles économiques tant au sud qu'au nord du pays.

Rien d'extraordinaire jusqu'à là, sauf que dès les premières secondes de l'entretien, c'est une décoration peu commune qui saute immédiatement aux yeux des téléspectateurs. Plusieurs tableaux interpellent en effet rapidement les internautes. Et le journaliste, Frédéric Feller, de préciser d'emblée «que l'on se trouve ici dans la salle du conseil des ministres où on peut voir que vous y avez apporté votre petite touche».

Des personnages étonnants

«Les téléspectateurs ne voient peut-être pas tout», reconnaît Xavier Bettel en rigolant, «mais il est important, pour moi, de me sentir à l'aise dans mon travail. Et j'ai eu la chance quand je suis arrivé ici (en 2013) d'avoir un prédécesseur (Jean-Claude Juncker) qui était plutôt "chiche" en décoration et donc d'avoir pu apporter ma touche personnelle avec des tableaux qui appartiennent à Gauthier (son mari) et à moi et de me sentir vraiment à l'aise dans mon lieu de travail. C'est une chance que j'ai et grâce à cette atmosphère, je me sens un peu à la maison».

C'est ainsi que l'ensemble des ministres luxembourgeois peuvent régulièrement côtoyer des personnages tels que Mario, devenu la mascotte de Nintendo, Marge Simpson en policière, l'Inspecteur Gadget, anti-héros d'un dessin animé à succès des années 80, une Joconde au style étonnant ou encore des petites figurines Lego déguisées en membres du groupe de musique disco de la fin des années 70, Village People. De quoi donner une touche particulière au bureau de celui qui, pour rappel, est également ministre luxembourgeois de la Culture.

(fl/L'essentiel)