Lenny, 15 ans, a disparu depuis trois jours

C'est une disparition inquiétante qui a été relayée par la police grand-ducale, ce vendredi 18 décembre 2020 en début de soirée. Depuis trois jours, Lenny Colson est porté disparu. Il a quitté son domicile de Bascharage le mardi 15 décembre vers 22h30 et personne ne semble savoir où il se trouve.

Capable de s'exprimer en luxembourgeois, en allemand et en français, selon la police grand-ducale, Lenny, 15 ans, mesure 1m80 et il porte des lunettes. Ses cheveux sont bruns avec une coupe mi-longue et ses yeux sont bruns également. Ces derniers temps, compte tenu des mesures sanitaires, il portait aussi habituellement un masque de protection de couleur noire.

Toutes les pistes sont actuellement envisagées par la police grand-ducale qui n'exclut pas sa présence du côté de Bonnevoie, un des quartiers de Luxembourg-Ville. Si vous avez vu Leny, merci de contacter le 113 ou le poste de police de Differdange au 0032 244 53 1000.

Vermisstenmeldung einer minderjährigen Person



Seit Dienstag, dem 15.12.2020, 22.30 Uhr wird der 15-jährige COLSON Lenny aus Bascharage vermisst.



Beschreibung und Fotos: https://t.co/DmzJQXmdHh



Hinweise: 113 oder Polizeidienststelle Differdingen ( Tel: (+352) 244 53 1000) — Police Luxembourg (@PoliceLux) December 18, 2020

(fl/L'essentiel)