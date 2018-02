Galère en perspective sur les lignes 60 et 90

«Nous sommes conscients que cela va entraîner des perturbations importantes», reconnaît le service de communication des CFL. Et pour cause, pendant huit jours, jusqu'au 18 février, le tronçon des lignes 60 (Luxembourg-Esch-Rodange) et 90 (Luxembourg-Bettembourg-Thionville) sera totalement fermé. Il s'agit là de la première étape d'une campagne de travaux qui vont se dérouler toute l'année 2018 et qui vont sérieusement perturber la vie des usagers, qu'ils soient frontaliers ou résidents luxembourgeois.

Des mesures de substitution ont été mises ne place. «Aux heures de pointe, deux trains supplémentaires circuleront le matin entre Thionville et Luxembourg, comme entre Metz et la capitale. Pour chacune de ces deux lignes, deux trains referont les mêmes trajets dans l’autre sens, le soir. Des bus compléteront le dispositif pour la ligne 90, la ligne 60 et la ligne 60A depuis les gares de Thionville, Bettembourg et Luxembourg, avec des passages toutes les cinq minutes entre 6h à 10h et de 16h à 20h, selon les trajets. Les CFL conseillent également d'utiliser les lignes de bus RGTR transfrontalières. Les lignes 300, 301 et 323 sont gratuites pour les abonnés pendant les travaux.

De son côté, la SNCF a tenu à préciser que les détenteurs d'un abonnement TER Metz-Luxembourg pourront utiliser les TGV jusqu'à Bettembourg. Il leur faudra acheter un titre de transport qui leur sera remboursé sur justificatif (uniquement en seconde classe). En tout, sept TGV seront accessibles dans le sens Bettembourg-Metz et dix dans le sens Metz-Bettembourg.

(Pierre François/L'essentiel)