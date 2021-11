Le renard «mordeur» de Kehlen a été abattu

L'affaire nous tient en haleine depuis le début du mois. Le 5 novembre, alors qu'elle se trouvait sur sa terrasse en début de matinée, une résidente de Kehlen avait été mordue et blessée à la jambe par un renard qui avait pu prendre la fuite. Les faits ont conduit à l'installation d'un piège le 7 novembre. Trois jours plus tard, un renard avait été capturé et on apprend, ce lundi, qu'il a été abattu dans la foulée. L'Administration vétérinaire ainsi que des analyses effectuées dans des laboratoires étrangers ont pu confirmer que l'animal capturé n'avait ni la rage ni la maladie de Carré.

La nourriture apportée par l'homme aux animaux sauvages explique très certainement, selon les autorités, l'attitude du renard et l'incident de Kehlen. Une proximité de plus en plus grande avec la population humaine, également constatée au Luxembourg, et qui vaut aussi pour d'autres espèces dont la fouine, l'écureuil, le sanglier et de nombreux oiseaux. «La présence de renards et de divers autres animaux sauvages dans les villages et les villes est donc tout à fait normale», explique l'Administration de la nature et des forêts.

Chaque année, «une centaine de renards qui ont été soit écrasés, soit abattus pour des raisons sanitaires» sont justement examinés. Le dernier cas de rage sauvage au Luxembourg remonte à 1999.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)