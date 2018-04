Fitch confirme le AAA du Luxembourg

Dans un communiqué transmis vendredi soir, le ministère des Finances a indiqué que Fitch confirmait le AAA du Luxembourg. L’agence de notation a relevé notamment que le Grand-Duché affichait la dette publique la moins élevée des pays AAA (autour de 23%) et que le budget de l’État avait enregistré un excédent de 1,3% du PIB sur la moyenne des cinq dernières années. Fitch a également souligné la croissance soutenue (3%) et un marché de l’emploi dynamique.

Côté risques, l’agence craint que l’ouverture de l’économie luxembourgeoise ne lui joue des tours surtout en ces temps de repli protectionniste des grandes économies.

Mais qu’importe pour le ministre des Finances, Pierre Gramegna, qui s’est félicité de ce AAA: «Je me réjouis qu’à quelques jours de la déclaration sur l’État de la nation par le Premier ministre à la Chambre des Députés, l’agence de notation Fitch rejoint DBRS et Standard & Poor’s pour confirmer le AAA du Luxembourg avec perspective stable. Dans son analyse, l’agence souligne la bonne santé de nos finances publiques et confirme ainsi le bien-fondé de la politique budgétaire menée par le gouvernement au cours des cinq dernières années».



(L'essentiel)