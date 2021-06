Lenert superstar, l'équipe Bettel populaire

La ministre de la Santé Paulette Lenert reste de loin la personnalité politique la plus populaire du Luxembourg, avec 89% d'opinions favorables, selon un sondage TNS-Ilres pour RTL et le Wort. 90% des sondés la jugent sympathique et 89% compétente. Arrivée au ministère de la Santé quelques jours avant le début de la pandémie au Grand-Duché, la socialiste cueille ainsi les fruits de la gestion de la crise par le gouvernement.

Juste derrière Paulette Lenert au classement, l'inusable ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn, lui aussi socialiste, conserve les faveurs de 81% des électeurs, trois points de mieux que lors du dernier sondage, en novembre. Le Premier ministre Xavier Bettel (DP) complète le podium avec 79% d'avis favorables (-3). Au sein du top 10, on retrouve aussi les ministres de la Sécurité sociale Romain Schneider (60%, -1), des Finances Pierre Gramegna (60%, +2), du Tourisme Lex Delles (55%, +1), de l'Intérieur Taina Bofferding (52%, +1) et de la Justice Sam Tanson (49%, +3).

Le gouvernement populaire

Seuls deux membres de l'opposition apparaissent dans le top 10. Le chrétien-social Claude Wiseler est 6e avec 57% d'opinions favorables (+5). Juste derrière, la plus belle progression du classement est à mettre au crédit de Sven Clement. Le député Pirates bondit de 11 points, à 56% d'avis positifs. En dehors du top 10, Corinne Cahen s'effondre de 11 points et pointe à la 27e place, Franz Fayot grimpe de la 16e à la 13e position, signe de la bonne santé affichée par les ministres socialistes.

Avec la Santé et l'Économie parmi leurs portefeuille, ils sont en effet sur le devant de la scène. Et dans l'ensemble, le gouvernement reste très populaire. En effet, 69% des électeurs estiment qu'il fait du bon travail, selon ce sondage, effectué entre fin mai et début juin. Sur le Covid, ils sont même 85% à approuver l'action de l'équipe Bettel, contre 13% qui désapprouvent. Hors coronavirus, les sondés estiment aussi que beaucoup a été fait dans les domaines de la mobilité (61%, François Bausch est d'ailleurs 11e au classement des personnalités), des infrastructures pour les cyclistes (55%) ou encore de la lutte contre les inégalités hommes/femmes (45%).

Ils jugent de manière plus critique l'équité fiscale, la lutte contre la pauvreté, la préservation de la biodiversité ou encore la création de logements abordables. Ce dernier point constitue justement le principal problème du pays pour une majorité des personnes interrogées. Et seuls 2% pensent que l'objectif en la matière est atteint, 17% que beaucoup a été fait... D'ailleurs, le ministre Déi Gréng du Logement Henri Kox est 21e au palmarès des personnalités, avec 37% d'opinions favorables, et sa camarade de partie Carole Dieschbourg (Environnement), est 25e avec 36%. Les ministres les moins bien classés sont Claude Meisch (Éducation nationale) et Claude Turmes (Énergie), 28e avec 32% d'avis favorables.

