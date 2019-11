L'hiver, saison de tous les dangers pour les piétons

Décembre arrive et avec lui la saison où il fait plus sombre, nuit plus tôt le soir et plus longtemps le matin. Un moment de l'année particulièrement dangereux pour les piétons, selon des chiffres publiés ce jeudi matin par le Statec. Ainsi, de 2016 à 2018, 15 piétons ont été tués au Luxembourg et 494 ont été blessés, dont 123 grièvement. Les mois de novembre, décembre et janvier sont ceux qui connaissent les bilans les plus lourds, avec un total de 203 victimes, soit 40% du total, contre 81 victimes de juin à août, par exemple.

200 victimes en 2012



Le nombre de victimes, blessées ou tuées, est particulièrement irrégulier. Ainsi, en 1999, 160 piétons ont été blessés, en 2001 ils n'étaient plus que 110. Un pic à 200 victimes a été relevé en 2011. Le nombre de victimes, blessées ou tuées, est particulièrement irrégulier. Ainsi, en 1999, 160 piétons ont été blessés, en 2001 ils n'étaient plus que 110. Un pic à 200 victimes a été relevé en 2011. Quels véhicules?



Dans 86% des cas, les piétons sont percutés par des voitures, qui sont très largement majoritaires, loin devant les camions et camionnettes (8%) et les bus (6%).

Le nombre de victimes augmente aussi au fil de la semaine. Ainsi, 73 piétons ont eu un accident le lundi, 85 le mercredi, 94 le jeudi et 103 le vendredi, développe le Statec, qui pointe aussi des pics entre 7h et 8h et 17h et 18h, heures de pointe auxquelles 39% des accidents se sont produits. Le week-end, les incidents ont plutôt lieu l'après-midi et, dans 16% des cas, en pleine nuit, entre minuit et 5h du matin.

Surtout en agglomération

Quant aux victimes, leur âge est varié. 18% avaient entre 15 et 24 ans, 13% 14 ans ou moins et 10% 75 ans et plus. À noter toutefois que les personnes âgées ont subi les accidents les plus graves. Sur les 15 morts, 9 avaient 65 ans et plus. Les moins de 35 ans en revanche n'avaient été que légèrement blessés dans plus de 80% des cas.

Les accidents se produisent surtout, sans surprise, en agglomération, dans 95% des cas, surtout dans des rues où la vitesse était limitée à 50 km/h (84%), mais aussi en zone 30 (11%). Enfin, le plus souvent, le piéton était en train de traverser la rue quand il a été percuté par une voiture qui roulait en ligne droite (59%) ou par un véhicule en train de tourner (18%). 12% des piétons marchaient le long de la rue, 8% étaient sur le trottoir ou sur une piste cyclable et 3% étaient à l'arrêt ou jouaient dans la rue.

(jw/L'essentiel)