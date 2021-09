«Les bouchons c'est comme avant le Covid, voire pire»

«Quand ça roulait bien, je mettais 30 minutes, ce matin c'était 1h15. C'est comme avant le Covid, voire pire». Avec la rentrée, Thomas a retrouvé les joies des bouchons entre son domicile près de Zoufftgen et son bureau au Limpertsberg. Côté belge ce n'est pas mieux. Aurélie avait gagné 20 minutes entre Habay et Leudelange. Elle a retrouvé ses 50 minutes de trajet. «Et le soir c'est parfois plus».

Les trains pas encore au niveau de 2019



Les CFL notent toujours un impact de la pandémie sur la fréquentation des trains. En juillet 2019, ils comptaient environ 2 millions de voyageurs par mois. En juillet 2020, ce nombre était descendu autour de 850 000. Depuis, il remonte constamment, pour atteindre environ 1 400 000 en juillet 2021 selon les CFL. En attendant les chiffres de septembre «le niveau pré-pandémique» n'avait pas encore été atteint.

«Selon les retours des opérateurs, on constate que l'on a retrouvé 95% du trafic d'avant la crise sanitaire, 100% même sur certains axes», confirme l'administration des Ponts et chaussées, qui évoque un «retour à la normale». Nationales et autoroutes sont concernées, malgré le fait que le télétravail n'a pas disparu. Pour le monde d'après, on attendra...

Comme l'ACL qui constate «l'allongement des temps de parcours et la hausse des embouteillages», les compteurs valident la tendance. À hauteur de la Croix de Bettembourg, dans les deux sens, l'A3, la plus fréquentée, voit à nouveau passer autour de 80 000 véhicules quotidiens, un chiffre tombé à 28 000 en avril 2020 et encore situé autour de 60 000 de mars à mai 2021.

L'A1, seule autoroute encore préservée

À la frontière allemande sur l'A1 (deux sens), le trafic reste inférieur à la moyenne de 2019 (22 500 véhicules quotidiens contre 27 000), mais bien au-delà de 2020 (19 623). L'A6 à la frontière belge approche aussi ses niveaux d'avant crise (autour de 55 000 véhicules quotidiens).

Selon les relevés de la société de navigation Tom Tom, depuis deux semaines, la congestion du trafic approche aussi le niveau de 2019. De quoi imaginer un retour à la moyenne de 163 heures par an (soit 6 jours et 19h) perdues dans les bouchons au Grand Duché en 2019. Une durée tombée à 4 jours et 9 heures en 2020.

Soit en moyenne 15 minutes sur un trajet 30 minutes le matin et 13 minutes le soir, contre 21 minutes (matin) et 22 minutes (soir) en 2019. Ces sept derniers jours le niveau de congestion à 8 h et 17 h à l'échelle du pays était presque toujours supérieur au niveau moyen de 2019. Lundi vers 18 h, Tom Tom recensait 23 embouteillages au Luxembourg pour un total de 19,2 km.

(Nicolas Martin/L'essentiel)