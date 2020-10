Attention si vous adoptez un animal à l'étranger

Adopter un animal, la démarche est louable et même conseillée. Mais privilégiez de le faire au Luxembourg. C'est en substance le message relayé ce jeudi par l’Administration des services vétérinaires. Et même dans le cas d'un achat. Les autorités ont effectivement détecté, ces derniers temps, sur certains animaux concernés, des «anticorps insuffisants contre la rage». En particulier via des filières «en provenance de la Russie, du Belarus et de l’Ukraine».

«Il est conseillé, dans tous les cas, d’être vigilant en ce qui concerne la provenance et les documents accompagnant les animaux et de choisir, si possible, un animal d’un pays autre que les pays précités», ajoute le communiqué.

(nc/L'essentiel)