Plus de 4 bébés sur 10 naissent hors mariage

40,7% des bébés sont nés hors mariage au Luxembourg en 2016, selon Eurostat. Un pourcentage qui s’accroit rapidement puisqu’ils n’étaient que 21,9% en 2000, 15% en 1996 et 10,2% en 1986. Avant les années 80, la proportion était en dessous de 6%.

S’il varie dans le temps, ce pourcentage varie aussi selon les pays. Ainsi, la championne d’Europe des bébés nés hors mariage est la France (60%), devant la Bulgarie et la Slovénie (59%). À l’inverse, un peu plus de 9% des bébés sont nés hors mariage en Grèce, 18% en Croatie et 19% à Chypre.

Eurostat indique également que le taux de fécondité des résidentes luxembourgeoises est relativement bas - 1,41 enfant par femme - quand la moyenne européenne se situe à 1,61. Au Luxembourg, ce taux ne cesse de baisser puisqu’il était encore de 1,65 en 2006 et 1,77 en 1996. La France est une nouvelle fois championne en la matière avec 1,92 enfant par femme en 2016.

Si le taux de fécondité des résidentes luxembourgeoises est en baisse, c’est peut-être parce que l’âge moyen au moment de donner la vie pour la première fois est de plus en plus avancé: il était de 30,5 ans en 2016 contre 28,5 ans en 2006 et 27,7 en 1996. Quand elles accouchent de leur deuxième enfant, elles ont en moyenne 32,8 ans.

Les plus courageuses accouchent de leur troisième et de leur quatrième, en moyenne, à 34,2 ans et 35,5 ans. Elles ne représentaient que 12,6% des naissances en 2016 au Luxembourg. 54,6% des naissances étaient des premiers bébés et 32,8% des deuxièmes enfants.

